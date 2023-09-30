Дэвид Бекхэм публично поддержал жену

Футболист и бизнесмен Дэвид Бекхэм поддержал жену Викторию Бекхэм на ее показе в Париже. Снимком он поделился в Instagram.

В пятницу, 29 сентября, в Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции Виктории Бекхэм на весну-лето 2024. Дэвид Бекхэм опубликовал фото с женой после показа и публично поддержал ее.

"Затишье после шторма. Мы гордимся тобой, как и всегда... В очередной раз ты проходишь даже по своим высоким стандартам", - написал Бекхэм.