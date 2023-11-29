Месси отписался в соцсетях от игрока сборной Аргентины, который поддерживает Роналду

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что полузащитник "красных дьяволов" Алехандро Гарначо рассказал ему историю, связанную с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как передает Day.Az, слова Фердинанда сообщает Daily Mail.

"Знаете, что мне в нем нравится? Ему плевать. Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что не скрывает, что он поддерживает Роналду. Он выходит и ему плевать. Он говорит: "Я фанат Роналду. Кто лучший? Роналду". Даже, когда он в сборной Аргентины", - сказал Фердинанд.

Гарначо является игроком "МЮ" с июля 2022 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Гарначо принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €25 млн. На его счету один сыгранный мяч за национальную команду Аргентины. В той игре он не отметился результативными действиями.

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