Жена Джастина Бибера спровоцировала слухи о расставании с певцом

Модель Хейли Бибер спровоцировала слухи о расставании с мужем, певцом Джастином Бибером. Комментарии опубликованы в Instagram, передает Day.Az.

Хейли Бибер показала в личном блоге фотографии, которые были сделаны на вечеринке по случаю ее 28-летия. На снимках модель позировала в черном ультракоротком платье с глубоким декольте, поверх которого надела дубленку с мехом в тон.

Однако внимание подписчиков привлек не наряд знаменитости, а то, что на фото не было ее супруга Джастина Бибера. Некоторые предположили, что у звезд проблемы в отношениях.

"Заметила, что Джастин даже не поздравил ее с днем рождения, как делал это раньше. Я надеюсь, что у них все хорошо", "Она перестала выкладывать с ним фотографии, хотя до этого всегда делилась ими. Я считаю, что они расстались, они уже давно вместе не выходили на публику", - писали фанаты в Instagram.