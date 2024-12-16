https://news.day.az/popularblog/1715711.html 46-летняя Ани Лорак показала фигуру в облегающем платье Певица Ани Лорак показала фигуру в облегающем платье с пайетками. Артистка поделилась фото в Instagram, передает Day.Az. 46-летняя Ани Лорак предстала перед камерой в зеленом макси-платье с открытыми плечами, которое было украшено пайетками. Певица также надела блестящие массивные серьги-кольца, кольцо и браслет.
46-летняя Ани Лорак показала фигуру в облегающем платье
Певица Ани Лорак показала фигуру в облегающем платье с пайетками. Артистка поделилась фото в Instagram, передает Day.Az.
46-летняя Ани Лорак предстала перед камерой в зеленом макси-платье с открытыми плечами, которое было украшено пайетками. Певица также надела блестящие массивные серьги-кольца, кольцо и браслет. Визажист сделал поп-исполнительнице макияж с темными тенями и коричневыми губами, а стилист собрал волосы в хвост.
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