46-летняя Ани Лорак показала фигуру в облегающем платье

Певица Ани Лорак показала фигуру в облегающем платье с пайетками. Артистка поделилась фото в Instagram, передает Day.Az.

46-летняя Ани Лорак предстала перед камерой в зеленом макси-платье с открытыми плечами, которое было украшено пайетками. Певица также надела блестящие массивные серьги-кольца, кольцо и браслет. Визажист сделал поп-исполнительнице макияж с темными тенями и коричневыми губами, а стилист собрал волосы в хвост.