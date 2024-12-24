Мужа Николь Кидман обвинили в нарушении дресс-кода для церкви

Фанаты обругали супруга актрисы Николь Кидман, кантри-певца Кита Урбана, за одну деталь в наряде для похода в церковь.

Как передает Day.Az, на соответствующие комментарии в сети обратили внимание журналисты Daily Mail.

Звезду "Плохой девочки", ее мужа и дочь Фейт заметили на мессе в Сиднее, Австралия. Кидман надела для похода в церковь белое платье и бежевые балетки, а ее наследница - платье с цветочным принтом и оборками. Урбан, в свою очередь, предпочел черные брюки и синюю рубашку.

Поклонники обратили внимание на одну деталь в наряде музыканта. "Застегни рубашку, Кит! Ты в церкви, а не в баре", "С каких это пор стало модным ходить в церковь в расстегнутой рубашке, демонстрирующей татуировки?", "Киту нужно застегнуть две верхние пуговицы на рубашке. Его классический образ совершенно не подходит для церкви", "Никто из членов этой семьи не одет для похода в церковь. Возможно, их образы подойдут для похода в магазин", - возмущались они.