Раскрыли восемь секретов долголетия

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева рассказала о семи доступных способах дожить до 100 лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, залогом долголетия является забота о физическом и когнитивном здоровье. Тем, кто хочет дожить до 100 лет, Ткачева посоветовала не пренебрегать умеренной и регулярной физической активностью, повышать стрессоустойчивость, следить за питанием и не злоупотреблять алкоголем.

Не менее важно, добавила гериатр, ставить перед собой цели и стремиться их реализовать. Способствуют продлению жизни и крепкие семейные связи, активная социальная жизнь и вовлеченность в духовность или религию.