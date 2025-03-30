Британский шоумен рассказал о своей первой работе

Участник британских телешоу, теле- и радиоведущий Брайан Даулинг рассказал о своей первой работе.

Как передает Day.Az, в посте, опубликованном в Instagram, он признался, что в детстве убирал за собаками.

Даулинг заявил, что уже два года работает ведущим на радиостанции Дублина 98FM.

"Когда я начал этим заниматься, я не знал, что ждет меня впереди, поскольку раньше я никогда не был постоянным ведущим радиошоу. Я бесконечно счастлив и благодарен за каждую возможность, которая у меня есть. К счастью, я не боюсь тяжелой работы, долгих рабочих дней и ранних подъемов", - написал он.

Телезвезда добавил, что начал трудиться в 11 лет.

"Я выгуливал собак и убирал за ними фекалии", - раскрыл он свою первую работу.