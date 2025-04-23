Известный телеведущий опубликовал снимок окровавленной руки после травмы

Бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что получил травму руки во время занятия спортом. 

Как передает Day.Az, фотографию окровавленной руки он показал в Instagram.

Кларксон объяснил, что получил травму, когда играл в пикбол - вид спорта, который сочетает элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. "Оказывается, пиклбол - довольно опасный спорт", - подписал он снимок.

В комментариях к публикации поклонники ведущего поиронизировали над ситуацией, а некоторые посоветовали Кларксону оставаться в автомобильных видах спорта. Один из подписчиков также в шутку написал ведущему, что во время игры в пикбол мяч не следует бить рукой.