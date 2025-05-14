Известная актриса, сбросившая 45 кг рассказала о новом гардеробе

Известная американская актриса и режиссер Кэти Бейтс, которая похудела на 45 килограммов, рассказала о смене гардероба.

Как передает Day.Az, соответствующее интервью публикует People.

76-летняя звезда посетила весенний обед Colleagues в монохромном наряде нежно-голубого оттенка, состоящем из широких брюк и блузы. На мероприятии она призналась журналистам, что наняла личного стилиста, чтобы улучшить свой внешний вид после колоссального похудения.

"Я поработала с самым замечательным стилистом, Деб Афшани. Мы познакомились на съемках Vanity Fair, и я наняла ее, чтобы она помогла мне все изменить. Я хотела выйти на новый уровень. Было приятно работать с ней, потому что у нее просто замечательный взгляд", - поделилась Бейтс.

В то же время артистка подчеркнула, что продолжает поддерживать свою форму с помощью ходьбы. Кроме того, она решила заняться силовыми тренировками. "Мне нужно заняться силовыми тренировками, потому что говорят, что это очень хорошо. У меня есть одна из этих эластичных штук. Не знаю, как они называются. Придумаю, как ею пользоваться", - заключила знаменитость.