Женщина приняла предложение руки и сердца и через несколько часов утонула на яхте

В Бразилии женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и утонула через несколько часов. Об этом сообщает Need To Know (NTK), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел в субботу, 21 июня, у побережья Бразилии, недалеко от пляжа Суапе.