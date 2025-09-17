Жена показала на видео преображение своего мужа и удивила зрителей

Пользовательница сети Тала Шатара показала на видео преображение своего мужа и удивила зрителей.

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале мужчина предстал на размещенных кадрах, сидя на стуле в красных шортах, черной футболке и очках. При этом было видно его округлый живот. Затем супруга автора ролика запечатлели в тренажерном зале и зоне отдыха. Он позировал в мини-шортах и майке, а также с голым торсом, демонстрируя мускулистое тело после трансформации.

Юзеры высказались об увиденном в комментариях. "У меня челюсть отвисла", "У меня тоже", "Это один и тот же человек?", "Это два разных мужчины, да?", "Лучшее, что я видела", - заявили они.