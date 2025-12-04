https://news.day.az/popularblog/1799863.html Трэвел-блогерша из Азербайджана назвала лучшие места популярного тайского курорта - ВИДЕО Азербайджанская тревел-блогерша Лейла Мамедова рассказала о пяти местах наиболее известного тайского курорта Пхукета, которые стоит посетить. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Instagram.
Азербайджанская тревел-блогерша Лейла Мамедова рассказала о пяти местах наиболее известного тайского курорта Пхукета, которые стоит посетить.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Instagram.
Мамедова поделилась рекомендациями для путешественников, планирующих отдых на Пхукете, и назвала пять локаций, которые, по её словам, не стоит пропускать.
Представляем вашему вниманию данное видео:
