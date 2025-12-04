Трэвел-блогерша из Азербайджана назвала лучшие места популярного тайского курорта

Азербайджанская тревел-блогерша Лейла Мамедова рассказала о пяти местах наиболее известного тайского курорта Пхукета, которые стоит посетить.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Instagram.

Мамедова поделилась рекомендациями для путешественников, планирующих отдых на Пхукете, и назвала пять локаций, которые, по её словам, не стоит пропускать.

Представляем вашему вниманию данное видео: