Как приготовить шоколадный торт на сковороде?

Азербайджанская блогерша Бахар Набиева поделилась в соцсетях, приготовлением шоколадного торта на сковороде, рецепт которого часто появлялся в её ленте рекомендаций.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Instagram.

Автор отметила, что решила повторить блюдо спонтанно - когда собиралась пересмотреть первую серию любимого сериала.

По словам блогера, рецепт отличается простотой и доступностью.

Пост быстро набрал популярность среди пользователей, а рецепт уже называют одним из самых удачных вариантов домашнего шоколадного торта без духовки.

Делимся с вами видеорецептом: