Как приготовить шоколадный торт на сковороде? - Рецепт от Бахар Набиевой - ВИДЕО
Азербайджанская блогерша Бахар Набиева поделилась в соцсетях, приготовлением шоколадного торта на сковороде, рецепт которого часто появлялся в её ленте рекомендаций.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Instagram.
Автор отметила, что решила повторить блюдо спонтанно - когда собиралась пересмотреть первую серию любимого сериала.
По словам блогера, рецепт отличается простотой и доступностью.
Пост быстро набрал популярность среди пользователей, а рецепт уже называют одним из самых удачных вариантов домашнего шоколадного торта без духовки.
Делимся с вами видеорецептом:
