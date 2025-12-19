Кянан Бадалов раскрыл секреты приготовления говяжьей печени

Азербайджанский фуд-блогер Кянан Бадалов рассказал о приготовлении блюда из говяжьей печени и поделился своими кулинарными секретами в Инстаграм.

Как передает Day.Az, особое внимание он уделил специям, подчеркнув, что блюдо любит приправы - чёрный перец, чеснок, лук, зелень, острый и сладкий перец, а также мёд.

С подробным рецептом блюда можно ознакомиться на странице Кянана Бадалова в Instagram.