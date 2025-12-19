https://news.day.az/popularblog/1803541.html Кянан Бадалов раскрыл секреты приготовления говяжьей печени - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Кянан Бадалов рассказал о приготовлении блюда из говяжьей печени и поделился своими кулинарными секретами в Инстаграм. Как передает Day.Az, особое внимание он уделил специям, подчеркнув, что блюдо любит приправы - чёрный перец, чеснок, лук, зелень, острый и сладкий перец, а также мёд.
Азербайджанский фуд-блогер Кянан Бадалов рассказал о приготовлении блюда из говяжьей печени и поделился своими кулинарными секретами в Инстаграм.
Как передает Day.Az, особое внимание он уделил специям, подчеркнув, что блюдо любит приправы - чёрный перец, чеснок, лук, зелень, острый и сладкий перец, а также мёд.
С подробным рецептом блюда можно ознакомиться на странице Кянана Бадалова в Instagram.
