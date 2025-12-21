Дерзкий образ Тунзали Агаевой

Азербайджанская певица Тунзаля Агаева показала новый, слегка дерзкий образ, представ в белом платье, который дополнила кожаным ремнем и черными туфлями на высоком каблуке.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.