Дерзкий образ Тунзали Агаевой - ВИДЕО
Азербайджанская певица Тунзаля Агаева показала новый, слегка дерзкий образ, представ в белом платье, который дополнила кожаным ремнем и черными туфлями на высоком каблуке.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
