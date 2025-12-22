https://news.day.az/popularblog/1804149.html Автоблогер Фахри Асадов попросил подписчиков помочь с выбором - ВИДЕО Популярный азербайджанский автоблогер Фахри Асадов (@Asadovlife) опубликовал в соцсети новый пост, вызвав живой отклик у автолюбителей. Как передает Day.Az, в публикации он задал своим подписчикам вопрос о выборе между двумя очень разными автомобилями: культовым классическим BMW E36 и современным высокопроизводительным BMW M4 CS.
В своём посте блогер предложил подписчикам подумать и обсудить, что для них важнее: традиционная "душа" классики или современные технологии и спортивная производительность.
