https://news.day.az/popularblog/1839662.html Домашняя шоколадная паста - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Фидан Османова никнеймом homestoriess показала подписчикам как приготовить шоколадную пасту. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Домашняя шоколадная паста - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Фидан Османова никнеймом homestoriess показала подписчикам как приготовить шоколадную пасту.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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