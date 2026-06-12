Турецкий трэвел-блогер попробовала фисинджан плов в Азербайджане

Турецкий трэвел-блогер Нилгюль Йерюк, находясь в Азербайджане, попробовала фисинджан плов.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.