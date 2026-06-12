https://news.day.az/popularblog/1840216.html Турецкий трэвел-блогер попробовала фисинджан плов в Азербайджане - ВИДЕО Турецкий трэвел-блогер Нилгюль Йерюк, находясь в Азербайджане, попробовала фисинджан плов. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.
Турецкий трэвел-блогер попробовала фисинджан плов в Азербайджане - ВИДЕО
Турецкий трэвел-блогер Нилгюль Йерюк, находясь в Азербайджане, попробовала фисинджан плов.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.
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