https://news.day.az/popularblog/1870965.html Ярпаг хянгяли - Рецепт - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом foodie_moodie_n показала, как приготовить ярпаг хянгяли. Как передает Day.Az, рецептом блогер поделилась на своей странице в Instagram.
Ярпаг хянгяли - Рецепт - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом foodie_moodie_n показала, как приготовить ярпаг хянгяли.
Как передает Day.Az, рецептом блогер поделилась на своей странице в Instagram.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре