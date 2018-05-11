Роберт Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут

Роберт Дауни-младший подтвердил свой статус одного из самых высокооплачиваемых актеров современного кинематографа. Об этом свидетельствует гонорар, который он получил за участие в картине "Человек-паук: Возвращение домой", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает издание Variety, всего за 15 минут экранного времени Дауни мл. получил 10 миллионов долларов, значительно больше, чем другие его коллеги по проекту.

Напомним, что фильм "Человек-паук: Возвращение домой", который стал первым совместным проектом студий Marvel и Sony после заключения ими соглашения, регламентирующего использование образа Человека-паука, был представлен зрителям летом 2017 года. Проект был очень успешен в прокате, собрав около 900 миллионов долларов при производственном бюджете в 175 миллионов долларов.

В фильме снимались Том Холлэнд, Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Гвинет Пэлтроу, Зендая, Дональд Гловер, Лаура Хэрриер, Тони Револори и другие актеры. Вторая серия нового "Человека-паука" выйдет в прокат в 2019 году.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook