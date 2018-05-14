У известного российского актера диагностировали рак

Народный артист России Борис Клюев борется с раком легких. Об этом телеканалу НТВ рассказал Владимир Бейлис, режиссер Малого театра, в котором служит актер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бейлис не смог уточнить, идет ли Клюев на поправку. "Кто знает это сейчас? Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено", - отметил он.

Режиссер добавил, что из-за недуга Клюев не перестал играть в театре: "Конечно, он играет. Я с ним говорил, он сказал, что было трудновато, но сейчас уже лучше".

В конце апреля ТАСС сообщил, что у 73-летнего Клюева возникли серьезные проблемы с легкими. Отмечалось, что ложиться в больницу актер не стал. В разговоре с "Лентой.ру" сам артист опроверг эту информацию, заявив, что с ним все в порядке.

Борис Клюев наиболее известен по сериалу "Воронины", где сыграл Николая Петровича. Он также снялся в серии телефильмов Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" в роли Майкрофта Холмса. Помимо этого, артист появился в сериалах "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Физрук".