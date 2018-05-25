Ричард Гир впервые за 30 лет снимется в сериале

Седовласый красавчик Голливуда Ричард Гир, который в свои 68 лет наконец женился, впервые за 30 лет снимется в телевизионном 8-серийном сериале. Проект представляет собой драму с названием "Мать, отец, сын". Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Создателем шоу выступит Том Роб Смит, который ранее работал над проектом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Гиру же досталась роль американского медиамагната, который переживает последствия разрушенного брака. Параллельно он пытается помочь своему депрессивному 30-летнему сыну.

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