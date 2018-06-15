Джефф Голдблюм получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде
Американский актер Джефф Голдблюм, прославившийся в серии фильмов о "Парке Юрского периода", получил собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом сообщает профильное издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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Голдблюм начал сниматься в кино в 1974 году, когда ему было 22 года. Помимо роли доктора Яна Малкольма во вселенной "Парка Юрского периода", он сыграл ученых в фильмах "Муха" и "День независимости".
Отмечается, что звезда актера стала 2638-й по счету.
"Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.
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