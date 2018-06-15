Джефф Голдблюм получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде

15 июня 2018 10:11

Американский актер Джефф Голдблюм, прославившийся в серии фильмов о "Парке Юрского периода", получил собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом сообщает профильное издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Шарль Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде в возрасте 93 лет
Голдблюм начал сниматься в кино в 1974 году, когда ему было 22 года. Помимо роли доктора Яна Малкольма во вселенной "Парка Юрского периода", он сыграл ученых в фильмах "Муха" и "День независимости".

Отмечается, что звезда актера стала 2638-й по счету.

"Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az