Адель готовит новый взрывной альбом

Известная британская певица Адель, которой в этом году исполнилось 30 лет, взялась за новый альбом. Западные СМИ уже пустили слушок, что певица засела за новый лонгплей, но особой конкретики нет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Источник, близкий к певице, сообщил изданию The Sun, что Адель уже приступила к работе над новым релизом, который состоится 25 декабря 2019 года.

"Она вернулась в Великобританию и собирается записываться здесь, - сообщил инсайдер. - В работу вовлечены студийные музыканты, уже готово несколько песен".

Отметим, что последний альбом Адель - "25" - вышел в 2015 году. После этого певица отправилась в мировое турне, а в 2016-м подписала контракт с Sony на 90 млн фунтов стерлингов. Как сообщают западные СМИ, знаменитая британская певица заработала за 15 месяцев своего мирового турне 142 миллиона фунтов (приблизительно 197 млн долларов).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook