Бритни Спирс принудили выплатить бывшему мужу огромную сумму

Не только Анджелина Джоли и Брэд Питт судятся из-за детей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, знаменитая поп-звезда Бритни Спирс также участвует в тяжелом судебном процессе со своим бывшим супругом.

В течение нескольких лет певица и ее муж Кевин Федерлейн судятся из-за алиментов на их общих сыновей: 12-летнего Шона и 11-летнего Престона.

В прошлом году экс-муж певицы получал 20 тысяч долларов в месяц, а в феврале этого года он обратился в суд с требованием увеличить алименты в два раза. Суд отказал ему в этой просьбе, после чего Кевин подал ходатайство на увеличение алиментов втрое - по 60 тысяч долларов ежемесячно.

Как передает издание Blast, Бритни обязали выплатить бывшему мужу 110 000 долларов. Известно, что эти деньги пойдут на оплату юридических услуг и налоги, а также "юридические затраты и налоги.

Федерлайн подсчитал, что прибыль Спирс составляет 35 миллионов в год, в то время как его доход - 35 тысяч. По его мнению, так он не сможет обеспечить детям "достойный уровень жизни".

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