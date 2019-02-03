Жена Децла отреагировала на его смерть

Супруга известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, который выступал под творческим псевдонимом Децл, прокомментировала известие о его смерти. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, она написала в инстаграме.

"Бог забрал любимого. RIP", - написала Юлия Толмацкая.

Культовый рэпер ушел из жизни в возрасте 35 лет. Согласно имеющейся информации, ему стало плохо в гримерке после концерта в Ижевске. Уточняется, что это была закрытая вечеринка. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.