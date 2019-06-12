Четыре года назад американская певица Мадонна распродала билеты на свои концерты в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, а в настоящее время пытается продать билеты в BAM Opera House в Бруклине. Об этом пишет PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что выступления певицы приурочены к выходу ее нового альбома Madame X. Тур должен начаться в Нью-Йорке 12 сентября, однако спустя месяц с начала продаж сотни билетов на предстоящие выступления исполнительницы не распроданы. И это, несмотря на то, что во время тура певица будет выступать в небольших залах, в которых не более нескольких тысяч мест.

По словам одного из источников, происходящее свидетельствует о "шокирующем" отсутствии интереса к Мадонне.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!