Известная бодибилдерша Бахар Набиева - уроженка Баку, которая уже многие годы проживает в Украине, приехала в Азербайджан, сообщает Day.Az.

Целью приезда Набиевой является проведение мастер-класса и встреча с поклонниками в Азербайджане.

Напомним, что Бахар Набиевой 24 года. Ее отец - азербайджанец, мать - украинка. Сама девушка родилась в Баку, потом переехала вместе с семьей в Украину. Обучается в Днепропетровском университете имени Альфреда Нобеля. В сети она известна как "Мисс стальная попа". В 2012-2013 годах участвовала в университетских соревнованиях по пауэрлифтингу со взятием призовых мест.

В апреле 2015 года Набиева принимала участие в соревновании Кубок Днепра в категории фитнес-бикини, заняв пятое место. На данный момент спортсменка не заинтересована в конкурсах, поскольку для этого требуется жесткая диета и тренировки.

За публикациями Набиевой в социальных сетях следят не только обычные пользователи, но и мировые знаменитости. Всемирно известные исполнители Lil Wayne и 50 Cent не раз делились своими восхищенными комментариями под ее снимками.

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