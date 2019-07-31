Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram пост, в котором обратил внимание на пожары в Сибири, в Гренландии и на Аляске. Артист выложил видео о пожарах от издания The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Огромные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят шлейфы дыма, которые видно из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что выбросы CO2 из-за этих пожаров за месяц равны контролируемым выбросам в Швеции за целый год", - говорится в посте ди Каприо.

Русскоязычные поклонники поблагодарили артиста за привлечение внимания к проблеме: "Он услышал нас Лео, братишка, красава".

"Спасибо, Левушка!" - написала gufssister.

"Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?" - написала пользовательница annetshest.

28 июля сообщалось, что дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. Жители Красноярского края сняли на видео лесные пожары, которые бушуют в регионе уже несколько дней.

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