https://news.day.az/showbiz/1144571.html Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, всем тем, кто хочет попасть в киноиндустрию нужно смотреть как можно больше фильмов.
Он отметил, что и сам часто смотрит кино, чтобы черпать оттуда вдохновение и перенимать опыт других актеров.
"Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать", - сказал Ди Каприо.
По мнению актера, самое приятное в его работе - это возможность пересмотреть результаты своих трудов на пленке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре