Голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, всем тем, кто хочет попасть в киноиндустрию нужно смотреть как можно больше фильмов.

Он отметил, что и сам часто смотрит кино, чтобы черпать оттуда вдохновение и перенимать опыт других актеров.

"Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать", - сказал Ди Каприо.

По мнению актера, самое приятное в его работе - это возможность пересмотреть результаты своих трудов на пленке.

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