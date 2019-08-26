Ди Каприо призвал власти Бразилии и других стран защитить леса Амазонии
Американский актер Леонардо Ди Каприо призвал международное сообщество принять все возможные меры для защиты лесов Амазонии, охваченных пожарами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Правительства стран всего мира, в том числе Бразилии, должны работать вместе, чтобы это остановить", - сказал он агентству Reuters в понедельник на премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Японии.
"Важнее всего в деле защиты этих лесов - уберечь коренные народы Амазонии", - добавил Ди Каприо. Ситуацию вокруг пожаров в Амазонии он назвал трагической.
В воскресенье благотворительная организация Earth Alliance, одним из основателей которой является Ди Каприо, объявила о создании фонда срочной помощи Амазонии и выделила на эти цели $5 млн. "Мы стараемся сделать так, чтобы окружающие были вовлечены, осведомлены о происходящем и вносили свой вклад, если они могут", - прокомментировал эту инициативу Ди Каприо.
Ранее с призывом защитить леса Амазонии выступили такие знаменитости, как певица Мадонна и модель Жизель Бундхен.
По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории этой страны, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.
На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента страны Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов. На прошлой неделе Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с огнем. В понедельник лидеры стран Группы семи (G7) решили выделить 20 млн евро в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре