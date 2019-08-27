Благотворительная организация EarthAlliance, одним из основателей которой является актер Леонардо Ди Каприо, направит пять миллионов долларов на помощь региону Амазонии, страдающему от лесных пожаров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"EarthAlliance образовали фонд чрезвычайной помощи лесам Амазонии с (бюджетом) 5 миллионов долларов для передачи важнейших ресурсов коренному населению и другим местным партнерам, которые работают над спасением биологического разнообразия Амазонии от волны пожаров", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Канада также обещала выделить 15 миллионов долларов. Инициатива страны не входит в пакет общей помощи, согласованной на встрече "большой семерки".

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них - в Амазонии.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!