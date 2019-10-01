Голливудский актер Леонардо Ди Каприо провел романтическое свидание со своей возлюбленной - 22-летней Камилой Морроне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, роман 44-летнего актера с 22-летней моделью набирает обороты. Папарацци довольно часто замечают пару вместе, и, похоже, Леонардо Ди Каприо перестал скрывать свои отношения. Недавно они вместе отдыхали на белоснежной яхте в Италии, а теперь были запечатлены во время прогулки в Нью-Йорке. Влюбленные катались на велосипедах и выглядели абсолютно счастливыми.

Отметим, что мать Камилы Морроне больше десяти лет состоит в отношениях с Аль Пачино. Именно в доме известного актера звезда фильма "Однажды в Голливуде" познакомился с Камилой. Роман Ди Каприо с молодой моделью продолжается уже почти два года - встречаться они начали еще в конце 2017 года.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!