Как выглядят маленькие знаменитости сегодня?

Этим маленьким девочкам-актрисам в советский период завидовали даже взрослые артистки. Ведь у них было множество поклонников, которые пытались им подражать и присылали милые письма и подарки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на interesniefakti.com.

Как же сейчас живут и выглядят те, кто когда-то сумел завоевать сердца миллионов зрителей?

Катя Лычева

Катя была начинающей актрисой, когда ей удалось пройти сложный отбор и стать тем ребенком, который отправится на экскурсию в Америку. Именно это событие в ее жизни, а не роли в фильмах, сделали Лычеву знаменитой. С тех пор она еще активнее принялась сниматься, правда до того, как они с семьей не переехали на постоянное жительство во Францию.

Однако в начале 2000-х Екатерина уже взрослая вернулась на родину и теперь работает в одном из министерств.

Наташа Гусева

Алиса Селезнева покорила сердца многих мальчишек Советского союза. Еще долго Наташу узнавали на улицах и дети, и взрослые. Большие глаза и очаровательная улыбка девочки не могли никого оставить равнодушным. Правда актрисой Гусева не стала, зато осуществила свою мечту и теперь она - биохимик.

Яна Поплавская

Наверное, нет таких людей, которые бы не знали сказку о Красной шапочке. Актриса, сыгравшая главную роль в экранизации, Яна Поплавская, тоже решила не связывать свою жизнь с актерством. Теперь она - общественный деятель.

Инга Ильм

Девочка Маша, которая покорила сердца Петрова и Васечкина, была любовью многих мальчишек советского периода. Каждый день маленькой актрисе приходило множество писем от поклонников со всей страны, а она старалась всем ответить.

Инга Ильм попробовала себя в актерстве и в более взрослом возрасте, однако решила стать искусствоведом. Сейчас женщина проживает в Италии.