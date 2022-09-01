https://news.day.az/showbiz/1491860.html Сын Ван Дамма приехал в Баку - ФОТО
Сын Ван Дамма приехал в Баку - ФОТО
Азербайджанская пианистка Суада Гаджизаде, которая вышла замуж за Кристофера, сына звезды Голливуда Жан-Клода Ван Дамма, поделилась семейными фотографиями.
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, Суада и Кристофер после европейского турне приехали в Азербайджан.
Пианистка опубликовала совместное фото супруга и родителей.
Отметим, что Кристофер и Суада поженились в генеральном консульстве Азербайджана в Турции в июне прошлого года. По словам Суады, из-за невозможности получения визы она не смогла поехать в США, где находился ее супруг. Пара воссоединилась, отправившись в путешествие по Европе.
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