Звезда 80-х Pupo в Баку

"Доброе утро, друзья! Я в Баку. Какой классный бассейн! О Каспийское море! Здесь черная икра и шампанское! А вечером будет незабываемое шоу", - поделился на своей странице в соцсети Instagram известный итальянский певец и композитор Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Pupo, передает Day.Az.

Напомним, что сегодня впервые в Азербайджане, на потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort пригорода Баку пройдет грандиозный open-air фестиваль с участием европейских звёзд 80-х - Sea Breeze Disco Night. Среди артистов поистине легенды диско - Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque!