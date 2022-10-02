Тикс прилетел в Баку к Самире Эфенди

Представитель Норвегии на конкурсе "Евровидение 2021" певец Тикс прилетел в столицу Азербайджана.

Напомним, что в ходе проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2021" между представительницей Азербайджана Самирой Эфенди и исполнителем из Норвегии Тиксом развернулась любовная история. Отношения евровидийных конкурсантов активно обсуждались в европейских и азербайджанских СМИ как во время проведения конкурса в прошлом году, так и после него, но в августе 2021 года С.Эфенди в комментарии Eurovision.tv сделала заявление о том, что она и Тикс очень заняты и не поддерживают связь, подчеркнув при этом, что знает о том, что у норвежского исполнителя все хорошо. После этого ни в одном из своих интервью певица, которая ранее называла Тикса "подарком судьбы", не упоминала о норвежском исполнителе, но вскоре воссоединилась с Тиксом в Турине, где проходил международный песенный конкурс "Евровидение 2022".

В данный момент Тикс находится в Баку - Самира Эфенди разместила фотографию с певцом, сделанную на одной из улочек в Ичеришехер.

Также известно, что в понедельник исполнители встретятся с представителями азербайджанских СМИ и ответят на все интересующие их вопросы.