Известный актер рассказал, как полгода ел через трубку из-за рака языка

Актер Стэнли Туччи, наиболее известный по франшизе "Kingsman" и фильму "Дьявол носит Prada, рассказал People о непростой борьбе с раком языка.

"Я не мог есть. В течение полугода у меня был зонд для кормления, и все было на вкус, как вы сами знаете что, и пахло точно так же. Мне потребовались месяцы, чтобы вновь суметь есть самостоятельно и ощутить вкус еды", - вспомнил Туччи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он уточнил, что его диагноз стал для него страшным ударом особенно на фоне того, что в 2009 году от онкологического заболевания скончалась жена артиста. Туччи рассказал, как два года мучался от боли в челюсти, пока врачи не обнаружили у него опухоль у основания языка. Несмотря на то, что рак не затронул другие органы, лечение, по словам артиста, было тяжелым и изнурительным. После терапии артист похудел на 16 килограммов.