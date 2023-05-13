Оззи и Шэрон Осборн продают квартиру в Лос-Анджелесе за $4,8 млн

Оззи и Шэрон Осборн продают квартиру с двумя спальнями и тремя ванными комнатами, расположенную на десятом этаже Sierra Towers в Западном Голливуде. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара надеется получить за свою лос-анджелесскую недвижимость $4,8 млн. В квартира есть открытая гостиная площадью 213 кв.м. со встроенным развлекательным центром и панорамными окнами, из которых открывается вид на калифорнийские холмы. Еще одна зона отдыха - просторная открытая терраса.

В главной спальне с рисунком облаков на потолке есть гардеробная, отдельный балкон и ванная.

В 31-этажном здании, в котором находится квартира, есть такие удобства, как бассейн, спа и тренажерный зал. В нем жили Сандра Буллок, Мэтью Перри, Адам Сэндлер, Шер и Кортни Кокс.

Сообщается, что 74-летний Оззи Осборн и 70-летняя Шэрон Осборн приобрели квартиру за $4 млн весной 2014 года, а в основном в ней жила их дочь Келли.

Ранее Осборны заявили о своем намерении вернуться на постоянное место жительства в Великобританию.