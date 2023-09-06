Джо Джонас официально подал на развод со звездой «Игры Престолов»

34-летний музыкант Джо Джонас официально подал на развод со звездой сериала "Игра Престолов", 27-летней актрисой Софи Тернер. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, артист подал документы в суд Майами во вторник, 5 сентября. В них он указал, что его брак "безвозвратно разрушен", а также настоял на том, чтобы после развода оба артиста получили совместную опеку над двумя общими дочерьми. При этом, как отмечает издание, во время брака большую часть времени дети проводили именно с Джонасом.

Сообщается, что в 2019 году между супругами был заключен брачный договор, детали которого не раскрываются.

В начале сентября стало известно, что Софи Тернер собралась развестись с мужем. Источники отмечали, что у пары около полугода были серьезные проблемы в отношениях. В течение последних трех месяцев двое детей Джонаса и Тернер все время проводили с отцом - даже во время тура по США его группы DNCE. Кроме того, в последние недели Джо появлялся на публике без обручального кольца. В середине августа пара также продала престижный особняк в Майами, который они купили всего год назад.

Слухи о романе звезды "Игры Престолов" и певца появились в 2016 году, а спустя год пара обручилась. В 2019-м актриса и музыкант поженились, а через год у них родился первый ребенок. В 2022-м у Джонас и Тернер появилась вторая дочь.