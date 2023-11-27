Рианна и рэпер A$AP Rocky появились на публике с детьми

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky появились на публике вместе с сыновьями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, фото опубликовал Daily Mail.

Артистов засняли, когда они вышли из жилого дома в Нью-Йорке после празднования Дня благодарения. Для выхода Рианна выбрала темно-коричневое пальто поверх черной толстовки с капюшоном на молнии и спортивные штаны в тон. Образ звезды дополнили сверкающие туфли и солнцезащитные очки.

A$AP Rocky был одет в черную толстовку с капюшоном и брюки в тон.

21 ноября стало известно, что A$AP Rocky обвинили в вооруженном нападении на рэпера A$AP Relli. В руки правоохранителей попала видеозапись, из которой можно заключить, что Rocky держал оружие во время потасовки с Relli.

13 мая 2022 года американская певица впервые стала мамой. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ожидает ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многолетней дружбы.

В июне Рианна спровоцировала слухи о тайной свадьбе с A$AP Rocky. Артисты намекнули, что узаконили свои отношения во время фестиваля "Каннские львы". Майерс назвал певицу своей женой. В феврале 2023 года появились первые сообщения о беременности Рианны вторым ребенком.

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