Гвинет Пэлтроу опубликовала фото с возлюбленной Криса Мартина

Актриса Гвинет Пэлтроу показала, как проводит время с возлюбленной бывшего мужа вокалиста Coldplay Криса Мартина. Артистка опубликовала в соцсетях фото со звездой фильма "Пятьдесят оттенков серого" Дакотой Джонсон по просьбе подписчиков, подтвердив, что у них прекрасные отношения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пэлтроу и Мартин были женаты более 10 лет, в браке у них родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его "осознанным", а судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже актриса вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон. Пэлтроу подчеркивала, что никогда не препятствовала встречам детей с их отцом и все важные события в их жизни они отмечают вместе. По этой причине артистка спокойно приняла новую возлюбленную Мартина, к которой всегда испытывала симпатию.

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