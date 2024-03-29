61-летняя Деми Мур показала фигуру в облегающем платье

Голливудская актриса Деми Мур стала гостьей мероприятия издания The Hollywood Reporter, которое прошло 27 марта в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az, фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

61-летняя Деми Мур выбрала для выхода в свет элегантный образ от французского Дома моды Schiaparelli. Звезда надела белое облегающее платье-макси, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса добавила к нему золотистые босоножки на каблуках, массивное колье с "глазом", браслет и сумку с изображением ладони. Деми Мур распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!