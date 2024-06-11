Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показалась с двумя детьми

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала о своем материнстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, 54-летняя звезда в интервью Daily Mail призналась, что ее двое детей были рождены с помощью суррогатного материнства. Также она рассказала, что не пыталась найти отца своих детей и "гордится быть матерью-одиночкой". Так, ее старшая дочь родилась в мае 2021 года. А уже в июне 2023-го Наоми ошеломила новостью о появлении в семье сына. К слову, недавно в фотоблоге модель показала фото отдыха с подросшими детьми.

Правда, лицо, как и имена детей Кэмпбелл тщательно скрывает и отмечает, что очень беспокоится за их будущее.

"Мои дети для меня все. Да, я обращалась к суррогатной матери. Я хочу лучшего мира для моих детей. Они на 110 процентов мой приоритет. Наблюдаю, как многие молодые девушки говорят, что это слишком дорого иметь детей и, мол, они не хотят их. Тем временем я всегда говорю: "Ты передумаешь. Ты захочешь быть мамой". Оно того стоит. Это так удивительно!", - отметила звезда.

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