Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о романе с Кевином Костнером

Певица Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о романе с голливудским актером Кевином Костнером. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27 декабря папарацци засняли 55-летнюю Дженнифер Лопес и 69-летнего Кевина Костнера в магазине одежды в стиле вестерн Kemo Sabe, который находится на горнолыжном курорте в Аспене. Актеры пили напитки, общались и смотрели товары. Дженнифер Лопес была одета в черный свитер с высоким горлом и белой вышивкой и серьги Chanel. Артист выбрал темный джемпер и бежевый шарф.

20 августа журналисты написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудской звездой - 26 апреля 2024 года. Позже возникла информация, что Дженнифер Лопес "залечивает развод" отношениями без обязательств.