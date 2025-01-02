Особняк из "Один дома" продали накануне Рождества

Дом, в котором жила семья главного героя Кевина Маккалистера в комедии "Один дома", продали перед Рождеством за $5,25 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Independent.

Особняк появился в продаже еще 24 мая и нашел первого покупателя уже через неделю. Однако тогда документы официально еще не были оформлены. Сейчас же на сайте, где было выставлено объявление, говорится, что "продажа ожидается", что означает, что продавец принял предложение о покупке недвижимости.

Тем не менее, кто стал владельцем дома, не уточняется.

После съемок фильма, вышедшего в 1990 году, дом Маккалистеров выставляют на продажу во второй раз. Это двухэтажный кирпичный особняк площадью почти 850 м², расположенный в деревне Уиннетка, пригород Чикаго. В 2012 году покупатель заплатил за дом $1,58 млн, хотя предыдущие владельцы запрашивали $2,4 млн. На поиски покупателя тогда ушел почти год.

При новом хозяине в 2018 году в доме сделали ремонт, в том числе расширили жилую зону. Сейчас в доме пять спален, шесть ванных комнат, две прачечные и теплый гараж.