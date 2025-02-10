Тейлор Свифт освистали на Супербоуле

Поклонники команды "Филадельфия Иглз" освистали певицу Тейлор Свифт на Супербоуле - решающем матче сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время Супербоула Свифт показали на стадионном экране. Свифт покосилась в камеру и улыбнулась, по мнению очевидцев, она выглядела смущенной.

Издание уточнило, что место в VIP-ложе могло обойтись звезде в $3 млн.

Обладательница "Грэмми" присутствовала на матче, чтобы поддержать своего бойфренда Трэвиса Келси, играющего за "Канзас-Сити Чифс". Зрители реагировали так же, когда на экране появились другие известные фанаты "Чифс".

В ночь на 10 февраля на стадионе "Сизарс-Супердоум" в Новом Орлеане (США) прошел решающий матч сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В борьбе за чемпионский титул сошлись действующие обладатели трофея - "Канзас-Сити Чифс" - и "Филадельфия Иглз". По итогам игры "Иглз" взяли верх со счетом 40:22, завоевав свой второй Супербоул в истории.