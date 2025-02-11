Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала внешность на школьном фото. Пост появился на ее странице в Instagram, насчитывающей 12,3 миллиона подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

51-летняя манекенщица поделилась архивным снимком, на котором предстала в 10-летнем возрасте. Так, она позировала в кофте песочного оттенка с белым воротом, держа на руках котенка по кличке Ники.

При этом волосы девочки коричневого цвета были разделены на прямой пробор и завязаны в низкий хвост. В то же время густые брови ребенка срослись на переносице.