В голливудской студии произошла стрельба

В одной из звукозаписывающих студий Лос-Анджелеса произошла стрельба. Об этом сообщает местный портал KTLA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что нападение произошло в студии звукозаписи The Room в Восточном Голливуде. Стрелок, который открыл огонь по неизвестным причинам, находится в розыске. Как рассказали очевидцы, он скрылся, предположительно, на белом Audi.

Полицейский Миллер рассказал журналистам, что, прибыв на место преступления, обнаружил мужчину с пулевым ранением. Личность пострадавшего не установлена, он доставлен в местную больницу.