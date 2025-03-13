Стало известно, почему Тейлор Свифт пропала из соцсетей

Певица Тейлор Свифт пропала из соцсетей из-за конфликта с Блейк Лайвли. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тейлор была с Келси, они вдвоем только что вернулись из романтического отпуска", - начал инсайдер.

Он также добавил, что пару заметили на свидании в Парк-Сити, их впервые увидели на публике после Супербоула. Инсайдер заметил, что в разгар сезона премий певица не посетила ни одной красной дорожки. А последнюю публикацию в соцсетях она опубликовала 12 декабря 2024 года. По его информации, Свифт пропала из-за конфликта с подругой Блейк Лайвли на фоне ее судов с актером.